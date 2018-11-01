Руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее заместитель, один из основателей, герой России Юрий Воробьев наградили медалями За мужество в спасении 20 детей, проявивших героизм и спасших людей в чрезвычайных ситуациях.

Руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее заместитель, один из основателей, герой России Юрий Воробьев наградили медалями "За мужество в спасении" 20 детей, проявивших героизм и спасших людей в чрезвычайных ситуациях.Как передает телеканал "Россия 24", торжественная церемония состоялась в верхней палате отечественного парламента.Девятилетний Максим Богдан из Рязанской области стал самым юным награжденным, он вынес из горящего дома трех сестер и брата.Отличился во время пожара и десятилетний Никита Казаченко – несмотря на густой дым, преодолевая страх, он нашел девятимесячную сестренку и вынес ее на улицу.Среди лауреатов были и восьмиклассники из Алтайского края, которые спасли тонувшего в реке друга, оказав ему первую помощь.Пятнадцатилетний Андрей Биба из Приморья, гуляя, увидел дым из окна на 9 этаже. Он, не задумываясь, бросился на помощь и вынес из горящей квартиры малолетнего ребёнка.Глава МЧС сказал ребятам, что гордится тем, что находится в этом зале вместе с ними. "Многие люди, прожив жизнь, так и не узнают, способны ли они на подвиг. Вы способны", — отметил Зиничев, пригласив лауреатов на службу в свое министерство.Церемония награждения состоялась уже в пятый раз. Всего медали и памятные подарки получили 20 юных героев.