В московском районе Митино завершилось строительство здания, предназначенного дня нужд местного Управления социальной защиты населения. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, его планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

московском районе Митино завершилось строительство здания,предназначенного дня нужд местного Управления социальной защитынаселения. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, его планируют ввести в эксплуатацию до конца года.Здания построено на Пятницом шоссе. Как отметил Хуснуллин, в настоящий момент продолжается оформление документов. "В эксплуатацию его введем до конца 2018 года", – сказал он.Руководительстоличного стройкомплекса отметил, что в здании размещена справочная скомпьютером с доступом в интернет. Кроме того, там оборудованы кабинетыприема посетителей и оказания первой доврачебной помощи, отделыназначения и выплат пособий, компенсаций и других социальных выплат.Также в здании заработают отдел предоставления мер соцподдержки и служба одного окна."Кроме традиционных услуг в здании имеются залы для занятий аэробикой и для отдыха", – отметил Хуснуллин. Он подчеркнул, что в следующем году в столице появится еще три новых объекта для нужд социальной защиты.Московскиевласти тщательно контролируют процесс строительства новых зданий,досконально проверяют качество работ и безопасность сооружений. Пословам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, на стройплощадке здания для Управления соцзащиты Митино прошло более 10 проверок.Он отметил, что специалисты ведомства проводили полный комплекс лабораторно-инструментальных исследований."Послеустранения замечаний завершающей, итоговой проверки, будет решатьсявопрос о выдаче застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", –сказал Антосенко.Напомним, только за первый квартал 2018 года Мосгосстройнадзор провел 2395 проверок, было выявлено 10187 нарушений. "Дни.ру" ранее писали о мониторинге качества строительства в 11-м квартале района Некрасовка, а также о контроле на стройплощадке китайского делового центра в Северо-Восточном административном округе.