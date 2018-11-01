В
московском районе Митино завершилось строительство здания,
предназначенного дня нужд местного Управления социальной защиты
населения. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, его планируют ввести в эксплуатацию до конца года.
В
московском районе Митино завершилось строительство здания,
предназначенного дня нужд местного Управления социальной защиты
населения. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, его планируют ввести в эксплуатацию до конца года.
Здания построено на Пятницом шоссе. Как отметил Хуснуллин, в настоящий момент продолжается оформление документов. "В эксплуатацию его введем до конца 2018 года", – сказал он.
Руководитель
столичного стройкомплекса отметил, что в здании размещена справочная с
компьютером с доступом в интернет. Кроме того, там оборудованы кабинеты
приема посетителей и оказания первой доврачебной помощи, отделы
назначения и выплат пособий, компенсаций и других социальных выплат.
Также в здании заработают отдел предоставления мер соцподдержки и служба одного окна.
"Кроме традиционных услуг в здании имеются залы для занятий аэробикой и для отдыха", – отметил Хуснуллин. Он подчеркнул, что в следующем году в столице появится еще три новых объекта для нужд социальной защиты.
Московские
власти тщательно контролируют процесс строительства новых зданий,
досконально проверяют качество работ и безопасность сооружений. По
словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, на стройплощадке здания для Управления соцзащиты Митино прошло более 10 проверок.
Он отметил, что специалисты ведомства проводили полный комплекс лабораторно-инструментальных исследований.
"После
устранения замечаний завершающей, итоговой проверки, будет решаться
вопрос о выдаче застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", –
сказал Антосенко.
Напомним, только за первый квартал 2018 года Мосгосстройнадзор провел 2395 проверок, было выявлено 10187 нарушений. "Дни.ру" ранее писали о мониторинге качества строительства в 11-м квартале района Некрасовка, а также о контроле на стройплощадке китайского делового центра в Северо-Восточном административном округе.