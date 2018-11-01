В этом году бывший солист группы Ласковый май отметил 45-летие. Он остается очень востребованным и работает на износ. Правда, это не лучшим образом сказывается на семейной жизни.

В этом году бывший солист группы "Ласковый май" отметил 45-летие. Он остается очень востребованным и работает на износ. Правда, это не лучшим образом сказывается на семейной жизни."Сначала пацану повезло, а дальше начался каждодневный труд", – так Шатунов описывает свой путь к спеху. "Я настолько был погружен в рабочий и творческий процесс, что однажды, вернувшись домой с гастролей, меня не узнала собственная дочь! – шокировал признанием музыкант. – Она недоуменно повернулась к матери со словами: "Мама, а что это за дядя пришел к нам в дом?"Отвыкшая девочка долго плакала, не могла поверить, что это не чужой человек, а ее родной отец. "Эта ситуация немного поставил меня в тупик, – вздыхает артист. – Я понял, что слишком много времени провожу вне дома. И получается, что у ребенка вроде бы па есть, но, в то же время, папы и нет. Поэтому мне пришлось взять огромную по артистическим меркам паузу в полтора года чтобы посвятить это время детям. Чтобы дети понимали, что у них есть отец, а не какое-то эфемерное существо, которое приезжает, чтобы переночевать. Отец, с которым можно поиграть, поговорить"."Поэтому у меня долгое время не было гастрольных туров – только лишь по этой причине", – пояснил артист во время Live-интервью YouTube-каналу.Напомним, что в России Юрий теперь только гость – он уже много лет проживает в Германии. В немецком городе Бад-Хомбург у него неплохо идут дела – Шатунов занимается бизнесом. Как говорят, организовал он его на деньги, которые отсудил у бывшего продюсера, решившись взять все, что недополучил за годы работы на него. В Германии же он обрел счастье в личной жизни. Юрию хотелось, чтобы избранница не знала о его популярном прошлом и относилась к нему, как к простому парню. Случайная встреча в отеле... Любовь с первого взгляда… Светлана, жившая в Германии, действительно ничего не знала о "Ласковом мае". Она-то и стала женой Шатунова. Через семь лет после знакомства они поженились, сегодня воспитывают сына Дэнниса и дочь Эстеллу. Но никаких "Белых роз" и "Розовых вечеров" в доме Шатунова не звучит – он хочет, чтобы его дети росли на качественной и серьезной музыке.