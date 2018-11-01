Судебные приставы России отмечают профессиональный праздник. Благодаря их деятельности только в 2017 году удалось вернуть в российскую казну более 700 миллиардов рублей. Почти 600 тысяч детей получили алименты от родителей.

Судебные приставы России отмечают профессиональный праздник. Благодаря их деятельности только в 2017 году удалось вернуть в российскую казну более 700 миллиардов рублей. Почти 600 тысяч детей получили алименты от родителей.Ирина Пчелинцева не видела своего сына уже три года. Бывший супруг скрывает ребенка и от нее, и от судебных приставов. Приставы делают все возможное, что вернуть ребенка маме. Отец мальчика объявлен в федеральный розыск."Надо установить местонахождение должника и ребенка, и будет произведена передача этого ребенка по месту жительства с мамой", — объясняет Светлана Гатальская, заместитель начальника межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера УФССП России по Москве.Их задача обеспечивать порядок и исполнение судебных решений. Ярославль: предприятие занимается грузоперевозками, долг в десятки миллионов рублей и перед государством, и перед партнерами по бизнесу. Приставы исполняют решение суда, арестовывают имущество.Белгородская область: сотрудники этой компании несколько месяцев не получают зарплату, суд обязал руководство погасить задолженность, а пока приставы опечатывают нежилые помещения."Имущество будет реализовано с торгов, а полученные денежные средства будут направлены на погашение задолженностей по заработной плате", — поясняет Елена Петровская, старший судебный пристав Шебекинского районного отдела УФССП России по Белгородской области.Должников ищут и на дорогах. Совместный рейд приставов и сотрудников ГИБДД: каждый, кто не платит по счетам, будь то налоги или коммунальные платежи, может распрощаться с автомобилем. Впрочем, до этого доходит редко. В мобильном офисе можно сразу через терминал оплатить все долги. Только за прошлый год приставы взыскали с должников почти 700 миллиардов рублей.В зале Славы музея Победы на Поклонной горе торжественная присяга: две сотни приставов обещают честно и достойно выполнять свою работу."В каждой конкретной ситуации в целях эффективного исполнения решения суда нужен индивидуальный подход как к должнику, так и к взыскателю. Эта работа дает свои результаты. Только в этом году в результате действия судебных приставов более 550 тысяч детей получили алименты, у более 400 нашим маленьким гражданам восстановлено право на общение с папой или мамой", — рассказывает Дмитрий Аристов, директор Федеральной службы судебных приставов России.В поисках Тимофея Пчелинцева уже есть успехи, судебным приставам удалось впервые за три года убедить отца ребенка показать мальчика маме. Правда, пока посредством видеосвязи. Главное, малыш здоров и скоро окажется дома.