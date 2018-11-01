В Гатчинском районе Ленинградской области три человека, в том числе два ребенка, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия.

В Гатчинском районе Ленинградской области три человека, в том числе два ребенка, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как уточняется, авария произошла в 17:10 в среду, 31 октября. Столкнулись Volkswagen Passat и КамАЗ. В результате ДТП пострадали мужчина и двое его несовершеннолетних пассажиров. Пострадавших доставили в больницу.По данным врачей, у мужчины и девочки 2013 года рождения зафиксированы тяжелые травмы, мальчик 2007 года рождения находится в удовлетворительном состоянии, передает ТАСС.В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.