Многочисленные поклонники шоу Голос не теряют надежды увидеть в заветном красном кресле полюбившегося им наставника Диму Билана. О работе на шоу артист высказался категорично и заявил, что сильно устал.

Многочисленные поклонники шоу "Голос" не теряют надежды увидеть в заветном красном кресле полюбившегося им наставника Диму Билана. О работе на шоу артист высказался категорично и заявил, что сильно устал.В этом году в кресле наставников шоу "Голос" оказались певица Ани Лорак, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, рэпер Баста и композитор Константин Меладзе. И тем не менее, многие поклонники тешат себя надеждой, что на шоу вернется в качестве наставника Дима Билан, который на протяжении нескольких сезонов выбирал лучших исполнителей на проекте.Журналисты связались с Димой Биланом, чтобы выяснить, намерен ли он снова оказаться в вертящемся красном кресле. Певец признался, что много сил отдал музыкальному телепроекту. "То, как я себя чувствовал в этой роли, можно было наблюдать на экране, хотя, конечно, очень многое осталось за кадром. Я даже не знаю, это когда-нибудь выпустят? Там есть все. В первый год я, конечно, очень жестоко к себе относился и совершенно себя не жалел. Не могу, сказать, что я жалел себя потом, следующие пять лет", – признался Дима Билан, попросив поправить его, если он ошибается в количестве сезонов "Голоса".Артист сообщил, что перенес тяжелейшие нагрузки. "Это была массированная атака для психики: огромное количество, огромное количество психотипов. Я затрачивался все эти годы и дозатрачивался до того, что немножко устал. А точнее – сильно устал", – цитирует Диму Билана . Популярный исполнитель однозначно сказал, что пока не готов вернуться на телепроект, однако в будущем все может измениться.Отметим, что среди поклонников шоу "Голос" бытует мнение, что наставники в лице Димы Билана, Пелагеи, Леонида Агутина и Александра Градского были "золотым составом" жюри. Якобы этот тандем никто не переплюнет.