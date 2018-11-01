Пятнадцатилетний житель Ижевска пал жертвой закрытого на зиму фонтана - конструкция обрушилась во время осмотра любопытными подростками. Камера наблюдения зафиксировала трагический момент.

Пятнадцатилетний житель Ижевска пал жертвой закрытого на зиму фонтана — конструкция обрушилась во время осмотра любопытными подростками. Камера наблюдения зафиксировала трагический момент.Инцидент произошел около пяти часов вечера 31 октября в городском парке имени Горького. На кадрах видно, как подростки наваливаются на закрывающий фонтан полиэтилен, после чего конструкция не выдерживает и падает. Школьники разбежались в стороны, но не все — один из них так и остался лежать на месте, поскольку гипсовый обломок угодил ему в голову. От полученной травмы мальчик скончался.Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи изъяли документы в офисе изготовителя фонтана.