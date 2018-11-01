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<a href="http://33live.ru/novosti/01-11-2018-furu-razorvalo-na-dve-chasti-posle-stolknoveniya-s-lesovozom-v-komi.html" target="_blank">Фуру разорвало на две части после столкновения с лесовозом в Коми</a> - Последствия столкновения большегрузов на трассе к юго-западу от Сыктывкара попали на видео. По предварительной информации, лесовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Водитель лесовоза погиб.