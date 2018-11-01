Канцлер Германии Ангела Меркель совершает в Киев однодневный визит. У Мариинского дворца ее встретил президент Украины Петр Порошенко.

Канцлер Германии Ангела Меркель совершает в Киев однодневный визит. У Мариинского дворца ее встретил президент Украины Петр Порошенко, передает РИА Новости.Главы государств прослушали гимны Германии и Украины, после чего канцлер обратилась к военным из почетного караула по-украински."Приветствую, воины", — сказала Меркель. Те ей ответили: "Героям слава!". Этот лозунг украинских националистов с недавних пор стал воинским приветствием в вооруженных силах Украины.В аэропорту Меркель встречал мэр Киева Виталий Кличко, он поблагодарил канцлера за помощь в урегулировании проблем и за поддержку Украины.Лозунг "Слава Украине" – "Героям слава" изначально использовали члены УПА (запрещена в России). Недавно Верховная рада утвердила его в качестве военного приветствия. Кроме того, к военным теперь на Украине обращаются "пан" вместо "товарищ".