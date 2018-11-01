Возглавляющий Кэшбери Артур Варданян проинформировал о прекращении работы компании. Об этом он заявил на YouTube

По словам Варданяна, зарегистрироваться и проводить операции на платформах и сайтах Кэшбери, Лига аукционов и Кэштрейдинг невозможно, компания больше не будет работать в прежнем режиме. В настоящее время идет подготовка к запуску новой компании JDC, который должен состояться через сто дней.2 ноября будет произведен расчет индивидуально по каждому пользователю в личном кабинете, — сказал Варданян. Он добавил, что пользователи Кэшбери автоматически станут клиентами новой платформы. Варданян заметил, что компания в состоянии погасить долговые обязательства, но не в полном объеме на текущий момент.