Она написала заявление по собственному желанию

Она написала заявление по собственному желаниюЗавтра у председателя комитета по туризму обладминистрации Елены Перескоковой будет последний рабочий день. Она написала заявление по собственному желанию. Однако не стала рассказывать о причинах своего ухода.На освободившуюся должность рассматривают несколько кандидатов. Окончательное решение в Белом доме примут позже.Елена Перескокова была главой комитета по туризму всего один год. Она активно продвигала туристический потенциал региона, в том числе руководила проектом «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018».