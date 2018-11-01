И как сегодня стало известно, место председателя комитета по туризму покидает Елена Перескокова. Она заняла эту должность летом 2017 года, сменив на посту Наталью Май. Информацию об уходе Перескоковой подтвердили в самом комитете. 2 ноября станет для нее последним рабочим днем в качестве начальника этой структуры

И как сегодня стало известно, место председателя комитета по туризму покидает Елена Перескокова. Она заняла эту должность летом 2017 года, сменив на посту Наталью Май. Информацию об уходе Перескоковой подтвердили в самом комитете. 2 ноября станет для нее последним рабочим днем в качестве начальника этой структуры. Сейчас Перескоковой на рабочем месте тоже нет, она находится в отпуске.