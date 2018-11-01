Елена Воробей обратилась к заинтересованной общественности после известия о срочной госпитализации. Лежа на больничной койке, артистка рассказала о своем состоянии.

Елена Воробей обратилась к заинтересованной общественности после известия о срочной госпитализации. Лежа на больничной койке, артистка рассказала о своем состоянии.Накануне, 31 октября, появилась информация о том, что Елена Воробей попала в больницу. Сообщалось, что юмористке стало плохо, более того, она якобы потеряла сознание. При этом артистка будто бы пожаловалась на боли в сердце.Сейчас Воробей прокомментировала эти тревожные данные. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена опубликовала видеообращение, которое подписала таким текстом: "Иду на поправку🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Самое неприятное то, что как только вызвали скорую помощь, через МИНУТУ раздался звонок от журналиста явно желтой прессы.... И журналист этот уже знал, что ко мне едет Скорая....Похоже, операторы СКОРОЙ ПОМОЩИ торгуют информацией личного характера....😱😱Господа юристы, это нормально?"В самом ролике Елена Воробей рассказала о том, как было дело на самом деле. По ее словам, она почувствовала недомогание, находясь в поезде, следующим из Петербурга в Москву. Юмористка обратилась за помощью к проводникам. Те оказали ей всю необходимую поддержку, даже в Москве артистку встречала скорая помощь."Сейчас врачи вынесли свой вердикт. Сказали, что в результате переутомления у меня был просто резкий скачок давления. Поэтому так все вышло. Мы делаем все, чтобы уже буквально завтра, я надеюсь, я так хочу, чтобы я была в строю, чтобы я могла работать. Люблю, целую, берегите себя. будьте здоровы!" – лежа на больничной койке, обратилась к многочисленным поклонникам Елена Воробей.Комментаторы немедленно откликнулись на сообщение юмористки. "Моя золотая 🤗😘 береги себя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Лена! Шутки плохие с давлением! Нужно обязательно к врачу и таблетки Каждый день!!!", "Елена , выздоравливайте и продолжайте радовать нас своим творчеством !!!", "Привет. Выздоравливай воробушек. Пожалуйста", – поддержали артистку поклонники.