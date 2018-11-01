Предлагают углубиться в изучение родной культуры. В области стартует фестиваль для детей и молодёжи Мой дом. РУ. Новый формат объединит в себе несколько конкурсов на знание русского языка, истории и топонимики родного края.

Предлагают углубиться в изучение родной культуры. В области стартует фестиваль для детей и молодёжи "Мой дом. РУ". Новый формат объединит в себе несколько конкурсов на знание русского языка, истории и топонимики родного края. Среди интересных проектов - конкурс промо-трейлеров под названием "Там, где я живу". Его организовывает Областная научная библиотека. Участникам предлагают снять видео до 3 минут, в котором они познакомят зрителей со своими родными местами. Рассказать можно о географии, истории или интересных людях. Еще один конкурс в рамках проекта - "Язык региона 33. ру". Он рассчитан на все поколения молодежи от младших школьников до студентов.Марина Пименова, зав. кафедрой русского языка ВлГУ: "Попробовать привлечь школьников старших классов, студентов, обратить особое внимание на изучение языка родного края и языка региона. И среди работ, которые представлялись на конкурс, были работы, посвященные владимирским диалектам, топонимике Владимирской области".К участию в фестивале родной культуры приглашают школьников со всего региона. Муниципальный этап конкурсов пройдет в ноябре-декабре этого года. Подать заявку на участие может каждый. Положение о всех конкурсах проекта отправят по школам области, библиотекам и детским кружкам. Авторов самых интересных работ пригласят на общий праздник.Виктория Полякова, проректор по информатизации Владимирского института развития образования: "Завершится это все таким красивым, масштабным, очень праздничным фестивалем, который мы планируем провести на базе одного из учреждений культуры, куда соберутся ребята-победители всех 4 конкурсов, и мы хотим устроить для них такой большой праздник, где будут мастер-классы народных ремесел, выступления коллективов фольклорных".