Сегодня дан старт заключительному этапу Всероссийского конкурса "Народный участковый", проводимого Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с Издательским домом "Комсомольская правда".

«Сегодня дан старт заключительному этапу Всероссийского конкурса «Народный участковый», проводимого Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с Издательским домом «Комсомольская правда», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Восемь лет МВД России проводит этот конкурс и с помощью народного голосования выбирает лучшего участкового уполномоченного полиции страны.В финальном голосовании примут участие победители второго (регионального) этапа, по одному от каждого субъекта федерации. В специальном разделе сайта газеты «Комсомольская правда» размещена информация о сотрудниках, претендующих на звание «Народный участковый», результаты их деятельности, профессиональные достижения, необычные интересные истории из практики, фото- и видеопрезентации.«С 1 по 10 ноября любой желающий может выбрать сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию народного участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него», - добавила Ирина Волк.Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в торжественной обстановке 16 ноября 2018 года, накануне Дня участковых уполномоченных полиции.