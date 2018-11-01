Они распили березы и ели общим объемом около 5-ти кубометров

Они распили березы и ели общим объемом около 5-ти кубометровВ Гусь-Хрустальном трех местных жителей обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следствие установило, что летом этого года три приятеля из одной из районных деревень на особо охраняемой природной территории решили нарубить деревья. Они распили березы и ели общим объемом около 5-ти кубометров. После этого мужчина загрузили дрова в автомобиль и вывезли в близлежащий населенный пункт.Правоохранители задержали преступников. Однако часть древесины злоумышленники успели реализовать. Причиненный лесному фонду ущерб составил около 140 тысяч рублей.Материалы уголовного дела направлены в суд.