6-летний ребенок сломал себе кости левой стопы

6-летний ребенок сломал себе кости левой стопыГусь-Хрустальный городской суд вынес местному индивидуальному предпринимателю. Мужчина владеет скалодромом, где маленький ребенок получил травмы.В июне 2017 года 67-летний бизнесмен в игровой комнате в ЦТ «Алмаз» установил «скалодром». Дети свободно играли на нем, хоть у аттракциона отсутствовало ударопоглощающее покрытие на полу, чтобы в случае падения никто не пострадал.Именно это и привело к серьезному происшествию. 6-летний мальчик упал со скалодрома и приземлился ногами на твердый пол. Малыш сломал себе кости левой стопы. Эксперты заключили, что ребенку причинен вред здоровью средней тяжести.Предприниматель свою вину не признал, как-либо помочь пострадавшему ребенку не захотел.Суд назначил мужчине наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Также судья взыскал с осужденного штраф за причинённый моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей.