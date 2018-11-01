Принадлежащий Huawei бренд Honor анонсировал в Китае флагманский смартфон Honor Magic2, выполненный в форм-факторе слайдера. У этой модели нет челки, а фронтальная камера выдвигается из верхней части корпуса — почти как у Vivo Nex.

Принадлежащий Huawei бренд Honor анонсировал в Китае флагманский смартфон Honor Magic2, выполненный в форм-факторе слайдера. У этой модели нет "челки", а фронтальная камера выдвигается из верхней части корпуса — почти как у Vivo Nex.Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в дисплей. Поскольку с лицевой панели убрано все ненужное, 6,39-дюймовый экран Magic Slide занимает "практически 100% фронтальной поверхности корпуса", сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе. Другая отличительная особенность устройства — три камеры сзади и еще три спереди.Основу Honor Magic2 составил чипсет Kirin 980 с аппаратной поддержкой функций искусственного интеллекта. Внутри — батарея на 3500 мАч, 6–8 гигабайт оперативной и от 128 до 512 ГБ флеш-памяти. Работает устройство на Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0. Также на аппарат предустанавливается виртуальный помощник YOYO с технологиями машинного обучения.На задней панели разместилась тройная камера: 24-мегапиксельная основная, 16-мп вспомогательная и 24-м монохромная. "С помощью технологий искусственного интеллекта смартфон сегментирует полученные с камер изображения и автоматически ретуширует снимки", — сказали в компании.Тройная 16-мегапиксельная селфи-камера выдвигается из корпуса, а экран съезжает вниз. "Фронталка", по словам представителей Honor, поддерживает функцию разблокировки "по лицу" и способна имитировать эффекты размытия заднего плана.∎Обзор смартфона Honor 8X: когда флагман не нужен читайте такжеВ Китае Honor Magic2 доступен по цене от 3799 юаней (около 36 тысяч рублей) за версию с 6/128 ГБ памяти. Релиз новинки намечен на 6 ноября.