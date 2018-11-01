Ирина Медведева в программе Судьба человека рассказала о том, как Марина Зудина помогла ее встрече с Олегом Табаковым, кто повлиял на ее стремление стать актрисой, почему они разошлись с Русланом Алехно, где познакомились с ее нынешним мужем - французом, и кто остается главным мужчиной в ее жизни.

Актриса Ирина Медведева признается, что самым главным мужчиной ее жизни был и остается отец. Его внезапная смерть от рака в мае 2017-го стала шоком для Ирины.Заболевание развивалось стремительно, но они с отцом верили: болезнь можно победить, и все будет хорошо.В последние дни его жизни Ирины рядом не было именно по этой причине. Теперь она горько сожалеет об этом и вновь перечитывает письмо, которое он уже никогда не получит.Сейчас актриса вместе с французом – бизнесменом Гийомом. Отец с ним еще успел познакомиться.Гийом стал вторым мужем Ирины, хотя, признается актриса, она до сих пор общается с первым мужем – Русланом Алехно.Их свела судьба в Минске, когда Ирина работала в Белорусском театре армии. Затем она стала ездить в Москву на кастинги, а Руслан отправился на конкурс "Народный артист".Медведева признается, что после расставания с Алехно она целиком ушла в работу. Тем более что завоевывать театральные сцены Москвы было непросто.Ей очень хотелось в "Табакерку" к Олегу Табакову, но туда попасть не получилось. Не взял ее на свой курс и Райкин, которого Табаков попросил послушать артистку из Минска.Тогда Медведева стала упорно ходить по кастингам, но часто уходила оттуда в отчаянии после вопросов, согласна ли она сниматься топлес.О том, как Марина Зудина помогла встрече Медведевой с Олегом Табаковым, кто повлиял на ее стремление стать актрисой, почему они разошлись с Алехно и где познакомились с ее нынешним мужем — французом, актриса рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".