Организация Культурный фонд Кобзона отправила заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков Иосиф Давыдович Кобзон, Иосиф Кобзон и Нелли Кобзон. Об этом рассказала руководитель компании Дорохова Юлия.

Организация "Культурный фонд Кобзона" отправила заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков "Иосиф Давыдович Кобзон", "Иосиф Кобзон" и "Нелли Кобзон". Об этом рассказала руководитель компании Дорохова Юлия.По словам Дороховой, это было сделано для защиты прав, "чтобы эти имена не использовались теми, кто на них не имеет прав, без разрешения". В качестве примера она назвала концертные афиши, которые могут упоминать имя артиста в коммерческих целях.Генеральный директор фонда отметила, что пока она не встречалась с ситуациями, когда имя Кобзона и его супруги использовали без разрешения. Фонд также пока не собирается выпускать товары под новыми брендами.Ранее 8 октября президент России Владимир Путин одобрил инициативу депутатов Государственной Думы присвоить имена Станислава Говорухина и Иосифа Кобзона двум новым арктическим ледоколам. Судна сейчас строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и будут спущены на воду в 2020-2022 годах.1 октября представители российской авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что один из новых самолетов получит имя выдающегося певца. Новый лайнер Boeing 737-800 с именем Кобзона будет введен в эксплуатацию уже в декабре этого года. Он будет обслуживать внутрироссийские и международные линии компании.Народный артист СССР, политический деятель Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после тяжелой болезни. Он был похоронен на Востряковском кладбище.