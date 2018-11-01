В центре Астрахани маршрутка №9 столкнулась с легковушкой. В результате аварии пострадали 5 человек: двое из иномарки и трое из маршрутки.

В центре Астрахани маршрутка №9 столкнулась с легковушкой. В результате аварии пострадали 5 человек: двое из иномарки и трое из маршрутки.Инцидент произошел на перекрестке улицы Тредиаковского и улицы Ленина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего."У пострадавших диагностированы ушибы и черепно-мозговые травмы, угрозы для жизни ни у кого нет", — рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД по Астраханской области.