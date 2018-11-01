Банду черных риелторов задержали в Подмосковье. По версии следствия, они находили одиноких людей, владеющих жильем в столице, обманным путем лишали их прав на имущество, а затем жестоко убивали. Известно, что жертвами стали девять человек, а общая сумма ущерба составила почти 30 миллионов рублей.

Банду черных риелторов задержали в Подмосковье. По версии следствия, они находили одиноких людей, владеющих жильем в столице, обманным путем лишали их прав на имущество, а затем жестоко убивали. Известно, что жертвами стали девять человек, а общая сумма ущерба составила почти 30 миллионов рублей.Кадры следственного эксперимента: Роман Шугаибов показывает и совершенно спокойно рассказывает, как убивал своих жертв.Шугаибов создал банду черных риелторов. В нее входило восемь мужчин и восемь женщин жители Московской и Тверской областей. В столице они искали владельцев квартир (как правило, это были одинокие пьющие люди), а дальше обманом или силой заставляли их отписывать на себя недвижимость."Общая сумма похищенного имущества составила больше 28 миллионов рублей. Главарь подыскал сообщников из своего окружения, распределив между ними роли. Он лично ставил перед соучастниками задачи, готовил планы преступлений, зачастую сам участвовал в их реализации", — сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.Получив подпись под дарственной, жертву опаивали алкоголем со снотворным, сажали в машину, вывозили в Тверскую область и убивали. Потом получали свидетельства о собственности на квартиру и продавали недвижимость. Вырученные деньги делили и начинали искать новую жертву.После убийства тела топили или хоронили на тверских кладбищах, не забыв при этом заказать на могилу табличку с настоящими именами. Всего, по версии следствия, группировка за два года убила девять человек — семерых мужчин и двух женщин. Успели завладеть пятью московскими квартирами в разных районах столицы, каждую потом продали от 4 до 7 миллионов рублей.- Убил его в 2016 году, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как и других задушил пакетом, загрузил в ямку и закопал.Последний раз такую крупную банду черных риелторов в столице задерживали в 2017 году. Виталий Студеникин вместе с подельниками также выслеживал одиноких московских инвалидов и пенсионеров, заставлял их оформлять на себя квартиры, а потом убивал своих жертв смертельными инъекциями. Суд над Студеникиным еще продолжается. Роман Шугаибов и члены его банды сейчас тоже арестованы. Всем им грозит пожизненное лишение свободы.