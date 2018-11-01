Избил жену до смерти? Во Владимире 47-летний мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть его гражданской жены. Следствие установило, что с женщиной в незарегистрированном браке, подозреваемый прожил четверть века. У пары уже есть взрослый сын, он живет отдельно. Проблемы начались после рождения второго ребенка. Женщина стала выпивать, гражданский муж подозревал ее в изменах. Воспитанием малыша, в основном, занимались отец и бабушка, старались вернуть женщину к здоровому образу жизни.

Избил жену до смерти? Во Владимире 47-летний мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть его гражданской жены. Следствие установило, что с женщиной в незарегистрированном браке, подозреваемый прожил четверть века. У пары уже есть взрослый сын, он живет отдельно. Проблемы начались после рождения второго ребенка. Женщина стала выпивать, гражданский муж подозревал ее в изменах. Воспитанием малыша, в основном, занимались отец и бабушка, старались вернуть женщину к здоровому образу жизни. По версии следствия, 28 октября женщина снова пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. На замечания реагировала неадекватно. От накопившихся эмоций, подозреваемый несколько раз ударил женщину, она упала. На кухне потерпевшая пролежала без помощи сутки, а когда муж подошел проверить состояние жены, она была мертва. Смерть наступила от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием в мозг. Сейчас подозреваемый под стражей, временную опеку над сыном передали бабушке.