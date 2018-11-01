Актер Даниил Страхов, которого избили вечером 31 октября, чувствует себя нормально и уже уехал на гастроли в Нижний Новгород. Об этом РИА Новости сообщил художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов.

Актер Даниил Страхов, которого избили вечером 31 октября, чувствует себя нормально и уже уехал на гастроли в Нижний Новгород. Об этом РИА Новости сообщил художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов. Он добавил, что подробности инцидента ему неизвестны, но назвал его детским.Ранее сообщалось, что у актера возник конфликт с мужчинами, курившими под его окнами. Страхов сделал им замечание, и словесная перепалка в итоге перешла в драку. Актер сам вызвал скорую помощь, и его увезли в больницу.