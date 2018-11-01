В деле об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе появились новые подробности: как оказалось, в ночь инцидента она пришла в кабинет начальника не одна, а с подругой и одним из подозреваемых.

В деле об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе появились новые подробности: как оказалось, в ночь инцидента она пришла в кабинет начальника не одна, а с подругой и одним из подозреваемых."Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых", — рассказал РИА Новости источник в силовых органах Башкирии.Инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. 23-летняя девушка, работающая дознавателем, заявила, что ее изнасиловали трое коллег: начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев, начальник УВД Кармаскалинского района 50-летний Салават Галиев и начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук.В настоящее время все подозреваемые задержаны. Утром 1 ноября состоялись очные ставки между пострадавшей и напавшими на нее коллегами, однако подробности этой процедуры пока не раскрываются. Меру пресечения полицейским должны избрать 2 ноября.Для выяснения всех обстоятельств в Уфу направлена группа сотрудников собственной безопасности МВД РФ из Москвы.