Американская фитнес-модель Мэнди Блэнк была найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока остается неизвестной.

Американская фитнес-модель Мэнди Блэнк была найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока остается неизвестной.Тело спортсменки обнаружила в ванной комнате ее домработница. Женщина сразу вызвала скорую, но прибывшие на место врачи констатировали смерть Мэнди.В доме знаменитости полицейские не нашли ничего подозрительного: никаких следов алкоголя и наркотиков. Они также установили, что смерть не имела насильственный характер. Возможно, причину гибели поможет выявить токсикологическая экспертиза.Мэнди Блэнк была бодибилдером, гимнасткой и танцовщицей. В 1999 году она стала самой молодой победительницей чемпионата мира Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.В последние года Мэнди была личным тренером многих звезд. Ее клиентами были актёр и боксёр Микки Рурк, бейсболист Алекс Родригес, футболист Маркус Аллен, актёр Поли Шор, предприниматель и футболист Рохан Марли, актриса Наташа Лионни.В июле этого года в Набережных Челнах было найдено тело чемпиона Евразии по боям без правил Владимира Юдина. Мужчину обнаружили на первом этаже спортивной школы. Спортсмен оставил на своем телефоне предсмертную записку.