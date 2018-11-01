Инна Чурикова и Николай Караченцов пришли работать в театр имени Ленинского комсомола (ныне – Ленком) почти одновременно. А в 1974 году оба блистали в спектакле Марка Захарова Тиль, который оказался для обоих судьбоносным. С тех пор актеры дружили домами.

Инна Чурикова и Николай Караченцов пришли работать в театр имени Ленинского комсомола (ныне – "Ленком") почти одновременно. А в 1974 году оба блистали в спектакле Марка Захарова "Тиль", который оказался для обоих судьбоносным. С тех пор актеры дружили домами."Коля стал моим любимым партнером на сцене, – пояснила Чурикова. – Его с Людочкой мы всегда считали близкими друзьями. У нас почти одновременно родились мальчишки. Наши ребята вместе отдыхали, играли. Когда я приходила в гости в семью Караченцовых, видела, что все стены подъезда были расписаны. Женщины писали, как они его любят, назначали свидания".Чурикова призналась, что во время своей болезни Николай Караченцов часто являлся к ней по ночам. "В моих снах он был здоровым, – делится Инна Михайловна. – Стоял у нас в театре внизу и что-то читал. Я ему говорю: "Коль, ну что ты тут стоишь? Пора работать, ты уже совсем выздоровел!" Это были такие странные сны! Я верила, что он все выдержит! И еще я хочу сказать, что, даже если бы у него не было никаких званий, он все равно был бы народным. Его любили и любят все!"Но каково было удивление актрисы, когда, стоя у гроба друга, она вдруг получила от него подарок! Фактически подарок с того света! Вдова актера Людмила Поргина вручила актрисе в подарок картину. "Коля помнил, что у тебя в этом году юбилей, – приводит слова Поргиной . – И говорил: "Сделай что-нибудь этакое!" Так как мы живем в квартире в стиле модерн в Шведском тупике и это наш любимый стиль, мы решили подарить тебе твой портрет в стиле модерн!"Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего день...