Уже год вдова и родная дочь Спартака Мишулина вынуждены выслушивать крайне неприятную информацию о том, что больше 30 лет артист вел двойную жизнь, а на стороне у него якобы рос сын — Тимур Еремеев. Но более всего они возмущены предательством лично знавших его, говорит дочь артиста в Прямом эфире.

Уже год вдова и родная дочь Спартака Мишулина вынуждены выслушивать крайне неприятную информацию о том, что больше 30 лет любимый миллионами артист вел двойную жизнь, а на стороне у него якобы рос сын — Тимур Еремеев.Тестам ДНК они не доверяют. Кроме того, Карина Мишулина говорит, что Тимур "хорошо заработал на этой истории, стал медийной личностью".Пообщавшись с ним лично, она считает, что Тимур – "тихушник с ненавистью во взгляде", которому "дай топор – зарубит, не моргнув глазом".За этот год семье Мишулиных пришлось выслушать и рассказы о том, что известный актер якобы имел связи с несовершеннолетними. Карина, которая сама уже не раз жаловалась на травлю защитников Тимура, возмущена и тем, что многие лично знавшие отца при жизни предали его память.Карина рассказывает, что поначалу они вступались за ее отца, а потом резко изменили мнение и теперь отводят взгляд при разговоре на эту тему.Самой Карине пришлось уволиться из театра, в который привел ее отец, когда ей было всего 4 года. Она рассказывает, что там создали такую тяжелую атмосферу в ее отношении, что Мишулина вынуждена была уйти.Дочь артиста недоумевает, почему никто не поддерживает законную семью Мишулина, а общественное мнение переметнулось на сторону Тимура?Кроме того, Карина считает, что он поступил некорректно, продав эту историю прессе, а не поговорил по-человечески с ней и ее мамой – вдовой артиста."Он ворвался в чужую жизнь и превратил ее в ад. Вот что главное, а не то, сын он или не сын", — говорит Карина.Кто еще предал семью Мишулина, кто такая Ольга Черменская, и почему она хочет влезть в семью? Почему бывшая подруга Карины обвиняет ее в обмане, и какую тайну унес в могилу профессор Виктор Колкутин? О ситуации в семье Спартака Мишулина год спустя после объявления "сына" артиста Тимура Еремеева – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".