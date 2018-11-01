Крымский мост – вовсе не переправа через Керченский пролив. Это оружие, направленное против Украины, заявил американский генерал. По словам Бена Ходжеса, истинное предназначение моста – блокада украинских портов и ослабление Киева.

Крымский мост – вовсе не переправа через Керченский пролив.Это оружие, направленное против Украины, заявил американский генерал. По словамБена Ходжеса, истинное предназначение моста – блокада украинских портов иослабление Киева.Мост, построенный Россией через Керченский пролив – вовсе нето, чем он кажется. Открыть украинцам глаза решил экс-командующий Сухопутнымисилами США в Европе генерал Бен Ходжес. Америанский генерал уверен, что этоорудие для блокады украинских портов.Цель России – не дать Украине стать членом Европейскогосоюза и НАТО, ослабить украинское правительство. Для этого Москва прилагает всеусилия, чтобы подорвать украинскую торговлю в Азовском море и ВМС Украины."Россия хочет доминировать в Черноморском регионе игарантировать невозможность вступления Украины в ЕС", – заявил Бен Ходжес.Генерал объяснил, что мост через Керченский пролив для того и построен – онслужит для блокады украинских портов, поскольку теперь большие корабли не могутпопасть в Азовское море и выйти из него.Есть и еще одна цель, которую преследовала Москва, возводя Крымский мост. Он должен стать преградой военным кораблям Североатлантического альянса.Ходжес считает, что США и ЕС должнысильнее давить на Москву, пишет "Политнавигатор".Российская сторона неоднократно объясняла и показывала на практике, что арки Крымского моста нисколько не препятствуют судоходству. Они созданы таким образом, что под мостом свободно пройдет даже самое большое судно – при том, что таких у Украины нет.Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе известенсвоими странными высказываниями и обширными познаниями в географии. Не такдавно он назвал расположенный на азовском побережье Мариуполь черноморскимгородом. Западные СМИ подняли генерала на смех. Позже Ходжес признался, чточувствовал себя после этой истории полным идиотом.