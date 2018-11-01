Крымский мост – вовсе не переправа через Керченский пролив.
Это оружие, направленное против Украины, заявил американский генерал. По словам
Бена Ходжеса, истинное предназначение моста – блокада украинских портов и
ослабление Киева.
Крымский мост – вовсе не переправа через Керченский пролив.
Это оружие, направленное против Украины, заявил американский генерал. По словам
Бена Ходжеса, истинное предназначение моста – блокада украинских портов и
ослабление Киева.
Мост, построенный Россией через Керченский пролив – вовсе не
то, чем он кажется. Открыть украинцам глаза решил экс-командующий Сухопутными
силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Америанский генерал уверен, что это
орудие для блокады украинских портов.
Цель России – не дать Украине стать членом Европейского
союза и НАТО, ослабить украинское правительство. Для этого Москва прилагает все
усилия, чтобы подорвать украинскую торговлю в Азовском море и ВМС Украины.
"Россия хочет доминировать в Черноморском регионе и
гарантировать невозможность вступления Украины в ЕС", – заявил Бен Ходжес.
Генерал объяснил, что мост через Керченский пролив для того и построен – он
служит для блокады украинских портов, поскольку теперь большие корабли не могут
попасть в Азовское море и выйти из него.
Есть и еще одна цель, которую преследовала Москва, возводя Крымский мост. Он должен стать преградой военным кораблям Североатлантического альянса.
Ходжес считает, что США и ЕС должны
сильнее давить на Москву, пишет "Политнавигатор".
Российская сторона неоднократно объясняла и показывала на практике, что арки Крымского моста нисколько не препятствуют судоходству. Они созданы таким образом, что под мостом свободно пройдет даже самое большое судно – при том, что таких у Украины нет.
Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе известен
своими странными высказываниями и обширными познаниями в географии. Не так
давно он назвал расположенный на азовском побережье Мариуполь черноморским
городом. Западные СМИ подняли генерала на смех. Позже Ходжес признался, что
чувствовал себя после этой истории полным идиотом.