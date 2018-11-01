В Саратове похоронили 25-летнего корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Церемония прошла на новом Елшанском кладбище. С журналистом пришли попрощаться родные, близкие, друзья, коллеги по ГТРК Саратов и другим СМИ.

В Саратове похоронили 25-летнего корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Церемония прошла на новом Елшанском кладбище. С журналистом пришли попрощаться родные, близкие, друзья, коллеги по ГТРК "Саратов" и другим СМИ.Последнее время журналист работал на НТВ в программе "Чрезвычайное происшествие". 2 августа 2017 года в День ВДВ нетрезвый мужчина ударил журналиста во время прямого включения из Парка Горького. Хулиган был приговорен к шести месяцам исправительных работ, напоминает РИА Новости.Никита Развозжаев ушел из жизни 29 октября 2018 года. На своей страничке "ВКонтакте" он оставил прощальное послание родным и близким. У него были личные проблемы, рассказала его бывшая коллега по НТВ Юлия Перепелова.