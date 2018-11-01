Включение в санкционный перечень президента Украины Петра Порошенко – это запредельный шаг. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введение ограничительных мер против украинских граждан и юридических лиц.

Включение в санкционный перечень президента Украины Петра Порошенко – это"запредельный шаг". Об этом заявил пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков, комментируя введение ограничительных мер противукраинских граждан и юридических лиц.Президентытрадиционно не включаются в санкционные списки, пояснил представительКремля. "Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", – заявил онжурналистам.Песковотметила, что не Россия была инициатором санкционного противостояния сУкраиной, и введение Москвой ограничительных мер является ответом насоответствующий шаг со стороны Киева. "На протяжении достаточнодлительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись, нувот, собственно, ответ не заставил себя ждать", – подчеркнулпресс-секретарь главы государства.Вместес тем представитель Кремля выразил надежду, что рано или поздноотношения между двумя странами нормализуются. Сейчас, сказал ссожалением Песков, предпосылок к этому не видно.Напомним,премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 1 ноября,постановление о введении санкций против украинских юридических ифизических лиц. Документ опубликован на сайте кабинета министров.Фигурантамисписка стали 322 физических и 68 юридических лиц. Среди первых -представители политической и бизнес-элиты страны. К примеру, в спискеоказались генеральный прокурор Юрий Луценко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Президента Украины в списке нет, зато присутствует его сын Алексей.Ограничениядля физлиц подразумевают блокировку активов фигурантов санкционногосписка и запрет на вывоз капитала из России. Что касается компаний, тоим может быть запрещена поставка продукции в Россию, что может привести кмиллиардным убыткам для украинских предприятий.