Включение в санкционный перечень президента Украины Петра Порошенко – это
запредельный шаг. Об этом заявил пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков, комментируя введение ограничительных мер против
украинских граждан и юридических лиц.
Включение в санкционный перечень президента Украины Петра Порошенко – это
"запредельный шаг". Об этом заявил пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков, комментируя введение ограничительных мер против
украинских граждан и юридических лиц.
Президенты
традиционно не включаются в санкционные списки, пояснил представитель
Кремля. "Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", – заявил он
журналистам.
Песков
отметила, что не Россия была инициатором санкционного противостояния с
Украиной, и введение Москвой ограничительных мер является ответом на
соответствующий шаг со стороны Киева. "На протяжении достаточно
длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись, ну
вот, собственно, ответ не заставил себя ждать", – подчеркнул
пресс-секретарь главы государства.
Вместе
с тем представитель Кремля выразил надежду, что рано или поздно
отношения между двумя странами нормализуются. Сейчас, сказал с
сожалением Песков, предпосылок к этому не видно.
Напомним,
премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 1 ноября,
постановление о введении санкций против украинских юридических и
физических лиц. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Фигурантами
списка стали 322 физических и 68 юридических лиц. Среди первых -
представители политической и бизнес-элиты страны. К примеру, в списке
оказались генеральный прокурор Юрий Луценко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Президента Украины в списке нет, зато присутствует его сын Алексей.
Ограничения
для физлиц подразумевают блокировку активов фигурантов санкционного
списка и запрет на вывоз капитала из России. Что касается компаний, то
им может быть запрещена поставка продукции в Россию, что может привести к
миллиардным убыткам для украинских предприятий.