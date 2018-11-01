Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала лауреатов прошедшего месяца в четырех номинациях. Легионеры Юха Метсола, Пол Постма и Найджел Доус оказались вне конкуренции. Лишь в номинации Новичок победил россиянин Илья Коновалов.

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала лауреатов прошедшего месяца в четырех номинациях. Легионеры Юха Метсола, Пол Постма и Найджел Доус оказались вне конкуренции. Лишь в номинации "Новичок" победил россиянин Илья Коновалов.Среди вратарей лучшим стал финн Юха Метсола из уфимского "Салавата Юлаева". Он принял участие в шести победах своей команды. В игре против "Авангарда" Метсола установил рекорд КХЛ, отразив 62 броска из 64.Среди защитников не было равных представителю казанского "Ак Барса" Полу Постме. Канадский легионер набрал 11 (3+8) очков в 11 матчах при показателе полезности +9.Казахстанский форвард канадского происхождения Найджел Доус из екатеринбургского "Автомобилиста" победил в номинации "Лучший нападающий". На его счету 12 (4+8) баллов за результативность. В играх с "Йокеритом", "Металлургом" и "Северсталью" он стал автором победных шайб.Лучшим новичком был признан вратарь ярославского "Локомотива" Илья Коновалов. 20-летний голкипер сделал "сухарь" в гостевом матче со СКА. Кроме того, он дважды в октябре признавался лучшим игроком недели.