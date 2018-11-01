Сотни школьников в преддверии Дня народного единства были приняты в ряды Юнармии. Для многих из них исполнилась заветная мечта. Восьмиклассник Артем Голубков из Подмосковья сам написал письмо в Министерство обороны с просьбой принять его в ряды юнармейцев. Спустя два месяца, юноша получил заветное удостоверение.

Сотни школьников в преддверии Дня народного единства были приняты в ряды Юнармии. Для многих из них исполнилась заветная мечта. Восьмиклассник Артем Голубков из Подмосковья сам написал письмо в Министерство обороны с просьбой принять его в ряды юнармейцев. Спустя два месяца, юноша получил заветное удостоверение.Этого момента Артем Голубков ждал, что называется, с замиранием дыхания. После произнесения торжественной клятвы замминистра обороны лично вручает ему удостоверение и форму юнармейца.Про таких как Артем педагоги говорят: ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. Воспитывает его одна мама. После развода родителей мальчик фактически забросил учебу. Почти два года не ходил в школу. Оставался на второй год. Но все поменялось после того, как минувшим летом он оказался в "Лагере настоящих героев" в парке "Патриот". Там учили оказывать первую помощь, ориентироваться на местности. За три недели он завел новых друзей, познакомился с тренерами и педагогами."Я начал ценить, что раньше не ценил: дружбу, семью, маму полюбил намного сильнее, понял, что семья — это важно", — рассказывает Артем Голубков."В сентябре, когда он пришел, я его не узнала, совершенно другой ребенок. Очень много говорил о лагере", — вспоминает Нина Жукова, директор школы поселка Менделеево Солнечногорского района.А еще важно ставить перед собой цели и реализовывать их — этому тоже учили в лагере. Артем решил во что бы то ни стало попасть в ряды общественного движения Юнармия. Артем сам написал письмо в Министерство обороны с просьбой принять его в ряды юнармейцев. Военные начальники перед таким недетским напором устоять не смогли. Через два месяца пришел ответ, и вот сегодня он уже сжимает в руках заветный красный берет.За несколько минут до церемонии новобранца ждал серьезный разговор с заместителем министра обороны.- К юнармейцам предъявляется достаточно высокие требования по успеваемости, по дисциплине. Ты готов?- Да, готов.Артем пообещал генералу подтянуть успеваемость и отправился на новую смену в "Лагерь настоящих героев". Она проходит в парке "Патриот" во время осенних каникул.