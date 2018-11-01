Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителей на Оке

Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителей на ОкеСотрудники Владимирского ЛО МВД России на транспорте пресекли незаконную добычу водных биологических ресурсов в особо охраняемой природной территории акватории Оки.Во время рейда в Меленковском районе полицейские поймали 68-летнего и 57-летнего местных жителей, которые незаконно ловили рыбу. Мужчины использовали специальные рыбацкие приспособления - «паук» и «острога».Причиненный ущерб составил 6,5 тысяч рублей. Запрещенные орудия лова и весь улов правоохранители изъяли.В отношении рыбаков возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, которое им грозит - лишение свободы до 2-х лет.