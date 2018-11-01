Блокировки в интернете теряют свою эффективность, поскольку все больше пользователей осваивают способы обхода запретов. Такое заявление сделал замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Рано или поздно, признал он, от этого инструмента придется отказаться.

Блокировки в интернете теряют свою эффективность, поскольку все больше пользователей осваивают способы обхода запретов. Такое заявление сделал замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. "Рано или поздно", признал он, от этого инструмента придется отказаться."Мы полагаем, что это уходящая натура, рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что все больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент", — сказал Волин. Замминистра показал неэффективность блокировок на примере Китая, где "работают и Telegram, и WhatsApp, которые здесь официально заблокированы".В России Telegram был заблокирован в апреле. Суд постановил, что сервис, созданный командой Павла Дурова, нарушил российские законы, не предоставив по требованию ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей.∎Роскомнадзор и ФСБ просят Дурова переделать Telegram читайте такжеНесмотря на это, многим Telegram продолжает оставаться доступным. Часть пользователей вообще не заметила блокировку: мессенджер рассылает сервисные push-уведомления, которые в автоматическом режиме обновляют настройки прокси для обхода блокировок.