Дочь Спартака Мишулина решилась на исповедь в студии
Андрея Малахова. Разговор получился эмоциональным.
Дочь Спартака Мишулина решилась на исповедь в студии
Андрея Малахова. Разговор получился эмоциональным.
Новый выпуск программы
телеведущий анонсировал в своем микроблоге в Instagram. "Сегодня вечером, в
"Прямом эфире", Карина Мишулина признается во всем", – заявил шоумен.
Карина и Андрей побеседовали
один на один. В какой-то момент Мишулина не смогла совладать с эмоциями и расплакалась.
Ранее Карина жаловалась,
что на фоне конфликта с Тимуром Еремеевым, называющим
себя сыном Спартака Мишулина, у нее возникли проблемы со здоровьем. В начале сентября текущего года 38-летняя актриса призналась, что она
буквально тает на глазах.
Кроме того, из-за
скандальной истории пострадала и вдова известного актера. Валентина Мишулина попала
в больницу с инсультом. К счастью, женщину не парализовало. Сейчас она
приходит в себя после этого удара.
Как писали "Дни.ру", Карина
винит во всем Тимура и призывает его покаяться. Мишулина считает, что ДНК-тест, сделанный в студии ТВ, был
сфабрикован – по словам артистки, подтверждающие это документы у нее на руках.
Напомним, что все эти
скандалы негативно сказались на работе Мишулиной в Театре сатиры. Там расторгли
контракт с актрисой.