Дочь Спартака Мишулина решилась на исповедь в студии Андрея Малахова. Разговор получился эмоциональным.

Дочь Спартака Мишулина решилась на исповедь в студииАндрея Малахова. Разговор получился эмоциональным.Новый выпуск программытелеведущий анонсировал в своем микроблоге в Instagram. "Сегодня вечером, в"Прямом эфире", Карина Мишулина признается во всем", – заявил шоумен.Карина и Андрей побеседовалиодин на один. В какой-то момент Мишулина не смогла совладать с эмоциями и расплакалась.Ранее Карина жаловалась,что на фоне конфликта с Тимуром Еремеевым, называющимсебя сыном Спартака Мишулина, у нее возникли проблемы со здоровьем. В начале сентября текущего года 38-летняя актриса призналась, что онабуквально тает на глазах.Кроме того, из-заскандальной истории пострадала и вдова известного актера. Валентина Мишулина попалав больницу с инсультом. К счастью, женщину не парализовало. Сейчас онаприходит в себя после этого удара.Как писали "Дни.ру", Каринавинит во всем Тимура и призывает его покаяться. Мишулина считает, что ДНК-тест, сделанный в студии ТВ, былсфабрикован – по словам артистки, подтверждающие это документы у нее на руках.Напомним, что все этискандалы негативно сказались на работе Мишулиной в Театре сатиры. Там расторгликонтракт с актрисой.