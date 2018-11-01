Начальник аппарата префектуры Северо-Западного округа Алексей Микеров получил два ножевых ранения и был срочно доставлен в больницу. Видео нападения на чиновника появилось в Сети.

Начальник аппарата префектуры Северо-Западного округа Алексей Микеров получил два ножевых ранения и был срочно доставлен в больницу. Видео нападения на чиновника появилось в Сети.Инцидент произошел в среду, 31 октября, на улице Привольной. На записи видно, как Микеров попытался войти в подъезд, но сзади к нему побежал неизвестный человек в капюшоне и нанес ему два удара ножом в область ягодиц. После этого злоумышленник убежал. Пострадавший затем сам добрался до квартиры, где уже врачей вызвала его супруга. Сейчас чиновник находится в больнице, медики описывают его состояние как тяжелое.Какую цель преследовал преступник, неизвестно. Полиция проверяет версию, что злоумышленник мог быть психически болен.