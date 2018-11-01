В границах строящегося нового квартала на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) появится пешеходный бульвар. Его протяженность будет сопоставима с улицей Арбат, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

границах строящегося нового квартала на территории бывшего завода имениЛихачева (ЗИЛ) появится пешеходный бульвар. Его протяженность будетсопоставима с улицей Арбат, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.Поего словам, на бульваре Братьев Весниных – именно так будет называтьсяновая зона отдыха – появятся высокотехнологичные скамейки с Wi-Fi, а также оригинальные арт-объекты. Хуснуллинвыразил уверенность, что бульвар станет не только местом отдыхамосквичей, но и новым ярким общественным пространством со значительнойкультурной составляющей.Главастройкомплекса Москвы пояснил, что здесь появится музей"Эрмитаж-Москва", а также галереи искусств, театральный центр, точкиобщепита и многие другие объекты.Особоевнимание будет уделено озеленению. "Вдоль бульвара предполагаетсявысадить более сотни деревьев-крупномеров, среди которых липы, тополя,клены и сосны высотой до 30 метров", – рассказал Хуснуллин. Тщательно подойдут и к устройству цветников, отметил он."Общая площадь озеленения бульвара составит более 1,2 тысячи квадратных метров", – подчеркнул глава стройкомплекса.Что касается общей площади бульвара, то она составит почти 14 тысяч квадратных метров, отметил руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. По его словам, в концепции благоустройства учитывался опыт европейских городов.примеру, вдоль бульвара будут созданы летние террасы, появятся фонтаны спитьевой водой. "Любители активного образа жизни оценят удобство ипротяженность велодорожек с 14-ю велопарковками", – рассказал Тимофеев.темное время суток ориентироваться в маршруте поможет световаянавигация. Светодиодные ленты будут подсвечивать ступени, прогулочныедорожки и архитектурные формы.Большое внимание уделяется и повышению транспортной доступности района ЗИЛа. Марат Хуснуллиннапомнил, что уже завершено строительство улично-дорожной сети длятранспортно-пересадочного узла "ЗИЛ", открылось движение по путепроводучерез Московское центральное кольцо (МЦК) и участку от улицы Тюфелевароща до станции метро "Технопарк". В скором времени будет введено вэксплуатацию еще 20 километров дорог, подчеркнул глава столичногостройкомплекса.Территория бывшего завода имени Лихачева в Нагатинскойпойме – один из самых динамично развивающихся районов Москвы. Здесьпоявится около 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Этокрупнейший в столице проект реновации промышленной площадки.Стоит отметить, что в Нагатинской пойме реализуется проект "Острова мечты" – крупнейшего крытого парка аттракционов в Европе и Азии.Кроме того, на территории ЗИЛ уже действует ландшафтный парк Тюфелевароща. На площади в 10 гектаров расположился искусственный водоем, былопроведено озеленение. "Фишкой" нового общественного пространства сталапергола длиной 1,3 километра, которая является одновременно и смотровой площадкой, и объектом паблик-арта.