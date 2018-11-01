В
границах строящегося нового квартала на территории бывшего завода имени
Лихачева (ЗИЛ) появится пешеходный бульвар. Его протяженность будет
сопоставима с улицей Арбат, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.
В
границах строящегося нового квартала на территории бывшего завода имени
Лихачева (ЗИЛ) появится пешеходный бульвар. Его протяженность будет
сопоставима с улицей Арбат, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.
По
его словам, на бульваре Братьев Весниных – именно так будет называться
новая зона отдыха – появятся высокотехнологичные скамейки с Wi-Fi, а также оригинальные арт-объекты. Хуснуллин
выразил уверенность, что бульвар станет не только местом отдыха
москвичей, но и новым ярким общественным пространством со значительной
культурной составляющей.
Глава
стройкомплекса Москвы пояснил, что здесь появится музей
"Эрмитаж-Москва", а также галереи искусств, театральный центр, точки
общепита и многие другие объекты.
Особое
внимание будет уделено озеленению. "Вдоль бульвара предполагается
высадить более сотни деревьев-крупномеров, среди которых липы, тополя,
клены и сосны высотой до 30 метров", – рассказал Хуснуллин. Тщательно подойдут и к устройству цветников, отметил он.
"Общая площадь озеленения бульвара составит более 1,2 тысячи квадратных метров", – подчеркнул глава стройкомплекса.
Что касается общей площади бульвара, то она составит почти 14 тысяч квадратных метров, отметил руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. По его словам, в концепции благоустройства учитывался опыт европейских городов.
К
примеру, вдоль бульвара будут созданы летние террасы, появятся фонтаны с
питьевой водой. "Любители активного образа жизни оценят удобство и
протяженность велодорожек с 14-ю велопарковками", – рассказал Тимофеев.
В
темное время суток ориентироваться в маршруте поможет световая
навигация. Светодиодные ленты будут подсвечивать ступени, прогулочные
дорожки и архитектурные формы.
Большое внимание уделяется и повышению транспортной доступности района ЗИЛа. Марат Хуснуллин
напомнил, что уже завершено строительство улично-дорожной сети для
транспортно-пересадочного узла "ЗИЛ", открылось движение по путепроводу
через Московское центральное кольцо (МЦК) и участку от улицы Тюфелева
роща до станции метро "Технопарк". В скором времени будет введено в
эксплуатацию еще 20 километров дорог, подчеркнул глава столичного
стройкомплекса.
Территория бывшего завода имени Лихачева в Нагатинской
пойме – один из самых динамично развивающихся районов Москвы. Здесь
появится около 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Это
крупнейший в столице проект реновации промышленной площадки.
Стоит отметить, что в Нагатинской пойме реализуется проект "Острова мечты" – крупнейшего крытого парка аттракционов в Европе и Азии.
Кроме того, на территории ЗИЛ уже действует ландшафтный парк Тюфелева
роща. На площади в 10 гектаров расположился искусственный водоем, было
проведено озеленение. "Фишкой" нового общественного пространства стала
пергола длиной 1,3 километра, которая является одновременно и смотровой площадкой, и объектом паблик-арта.