На Оке с теплоходом столкнулось маломерное судно. 8 человек погибли, четверо ждут спасения. Такова легенда тактико-специальных учений МЧС. Они прошли в Муроме 31 октября.

На Оке с теплоходом "столкнулось" маломерное судно. 8 человек погибли, четверо ждут спасения. Такова легенда тактико-специальных учений МЧС. Они прошли в Муроме 31 октября. Действия отрабатывали сразу по двум вводным: сначала нужно было спасти пассажиров опрокинувшегося маломерного судна. Оно ушло под воду. МЧС занималось спасанием утопающих, оказанием первой медицинской помощи и поисками погибших на воде. По второй легенде, в результате столкновения, в топливном баке судна возникла течь, в Оку вылилось около 2-х тонн нефтепродуктов. Произошло возгорание, в опасности оказалось 25 пассажиров теплохода. Пожар потушили, нефтепродукты собрали.Сергей Евстигнеев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: "Отработали вопросы организации взаимодействия реагирующих подразделений, провели и рассмотрели вопросы оказания помощи, эвакуации населения с теплохода, проведения других аварийно-спасательных неотложных работ. // Также отработали вопросы сбора нефтепродуктов с водного объекта и подъем затонувшего маломерного судна".На учениях в Муроме работало 89 человек. Среди них сотрудники ГИМС, поисково-спасательный отряд, аварийно-спасательная бригада, водолазы. Для воссоздания аварии понадобилось 15 единиц техники и 12 плавсредств, в том числе: 2 теплохода и 1 плавучий кран. С его помощью со дна реки поднимали затонувшее маломерное судно. Тактико-специальные учения такого масштаба в области не проводились уже 5 лет.Сергей Евстигнеев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: "Учения проводятся в связи с тем, что на территории РФ в Волгограде произошла ЧС в результате которой погибло более 10 человек, примерно такая же, как была по замыслу здесь. Поэтому главным управлением было принято решение организовать именно такое тактико-специальное учение, именно по такой теме. // С задачами справились, сейчас мы подводим итоги проведения учения, и после анализа примем решение по дальнейшему порядку действий в случае таких происшествий".