Киев не может не реагировать на то, что Москва ввела санкции в отношении украинских граждан. В Верховной раде призывают власти готовиться к войне.

Киев не может не реагировать на то, что Москва ввела санкциив отношении украинских граждан. В Верховной раде призывают власти готовиться квойне.Депутат Верховной рады Антон Геращенко испытывает гордостьот то, что попал на 54 строку списка попавших под санкции украинских политиков.Ведь в этом же перечне, на 3 месте – сам глава МВД Украины Арсен Аваков.Властям в Киеве не время сидеть сложа руки. Следует ответить– для начала точечными санкциями против россиян, считает Геращенко. В ответномукраинском списке, по мнению депутата, должны быть имена российских чиновникови бизнесменов из ближайшего окружения Владимира Путина. Кроме того, уверенпарламентарий, следует конфисковать имущество тех сенаторов и депутатов, кто в2014 году поддержали воссоединение Крыма с Россией.Депутат подкрепил свои размышления известными изречениями:"Око за око, зуб за зуб", "Хочешь мира – готовься к войне"."Впереди у нас долгие годы противостояния с Путинским режимом. Легкойпобеды и возврата Крыма и Донбасса не будет", – написал Геращенко в Facebook.Что же касается введенных Россией в отношении Украинысанкций, то от них, по мнению парламентария, пострадают следующие группы: политическиеи общественные лидеры, которые реально борются с российской агрессией, должностныелица, которые обязаны это делать, украинские бизнесмены, у которых естьсобственность в России и на территории Крыма и Донбасса.Некоторых включенных в российский список политиков Москвахочет таким образом "легализовать" перед выборами. На самом же делеэти люди – агенты Кремля, уверен Геращенко.