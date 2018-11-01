Киев не может не реагировать на то, что Москва ввела санкции
в отношении украинских граждан. В Верховной раде призывают власти готовиться к
войне.
Киев не может не реагировать на то, что Москва ввела санкции
в отношении украинских граждан. В Верховной раде призывают власти готовиться к
войне.
Депутат Верховной рады Антон Геращенко испытывает гордость
от то, что попал на 54 строку списка попавших под санкции украинских политиков.
Ведь в этом же перечне, на 3 месте – сам глава МВД Украины Арсен Аваков.
Властям в Киеве не время сидеть сложа руки. Следует ответить
– для начала точечными санкциями против россиян, считает Геращенко. В ответном
украинском списке, по мнению депутата, должны быть имена российских чиновников
и бизнесменов из ближайшего окружения Владимира Путина. Кроме того, уверен
парламентарий, следует конфисковать имущество тех сенаторов и депутатов, кто в
2014 году поддержали воссоединение Крыма с Россией.
Депутат подкрепил свои размышления известными изречениями:
"Око за око, зуб за зуб", "Хочешь мира – готовься к войне".
"Впереди у нас долгие годы противостояния с Путинским режимом. Легкой
победы и возврата Крыма и Донбасса не будет", – написал Геращенко в Facebook.
Что же касается введенных Россией в отношении Украины
санкций, то от них, по мнению парламентария, пострадают следующие группы: политические
и общественные лидеры, которые реально борются с российской агрессией, должностные
лица, которые обязаны это делать, украинские бизнесмены, у которых есть
собственность в России и на территории Крыма и Донбасса.
Некоторых включенных в российский список политиков Москва
хочет таким образом "легализовать" перед выборами. На самом же деле
эти люди – агенты Кремля, уверен Геращенко.