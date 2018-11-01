На Украине министерство инфраструктуры начало служебное расследование в отношении Михаила Ноняка, главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, за использование карты, на которой Крым входит в состав Российской Федерации.

На Украине министерство инфраструктуры начало служебное расследование в отношении Михаила Ноняка, главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, за использование карты, на которой Крым входит в состав Российской Федерации. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Марина Томко.Как Томко написала в социальной сети Facebook, расследование начато по поручению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.31 октября во время выступления на комитете по логистике в офисе Европейской ассоциации бизнеса Ноняк показал карту, на которой Крым обозначался таким же цветом, как и Российская Федерация.Позднее глава Укртрансбезопасности объяснил этот факт тем, что до выступления презентацию не видел. При этом Ноняк не уточнил, кто ее готовил, но отметил, что обратился в Службу безопасности Украины с просьбой разобраться, является ли данный факт "бессознательной ошибкой чиновника" либо "сознательной, умышленной провокацией".16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения полуострова с Россией. Более 80 процентов имеющих право голоса приняли в нем участие, напоминает ТАСС. За воссоединение с Россией тогда проголосовали 96,7 и 95,6 процента соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. 21 марта того же года этот договор был ратифицирован Федеральным Собранием. Игнорируя итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью Российской Федерации.