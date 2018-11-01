Использование мобильных телефонов сопряжено со смертельной
опасностью. Радиоволны, используемые в работе 2G– и 3G-телефонов, провоцируют рак
сердца и печени.
Использование мобильных телефонов сопряжено со смертельной
опасностью. Радиоволны, используемые в работе 2G– и 3G-телефонов, провоцируют рак
сердца и печени.
Опыты на лабораторных крысах проводили американские исследователи
из National Toxicology Program. Они установили, что излучение телефона
отрицательно действует на мозг, сердце и печень животного, провоцируя рост злокачественных
опухолей.
Первые исследования группы ученых подверглось критике со
стороны коллег. Однако исследователи провели еще одну серию экспериментов. На
сей раз грызуны жили в клетке, имитирующей воздействие антенн мобильного
телефона. Одна группа животных начинала подвергаться воздействию излучения еще
в утробе матери, другая отправлялась в клетку в зрелом возрасте.
Вывод ученых таков: облучение грызунов радиоволнами частотой
900 и 1900 мегагерц "обладает канцерогенной активностью". У
облучаемых мышей появилось гораздо больше опухолей, чем было у контрольной
группы. В то же время обнаружился парадоксальный эффект – они жили дольше своих
"коллег", укрытых от радиоволн.
Напомним, недавно российские ученые пришли к выводу, что излучение мобильных телефоновне представляет никакой опасности. По словам члена правления Российского общества клинической онкологии Николая Жукова,об этом свидетельствуют результаты работ, проведенных в Западной Европе и США. Исследования не показали ничего, что свидетельствовало бы об увеличении риска развития онкологических заболеваний.
Однако такое заключение не означает, что гаджеты абсолютно безвредны. Их использование ведет к гиподинамии и мышечной гипотрофии.