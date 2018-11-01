Использование мобильных телефонов сопряжено со смертельной опасностью. Радиоволны, используемые в работе 2G– и 3G-телефонов, провоцируют рак сердца и печени.

Использование мобильных телефонов сопряжено со смертельнойопасностью. Радиоволны, используемые в работе 2G– и 3G-телефонов, провоцируют раксердца и печени.Опыты на лабораторных крысах проводили американские исследователииз National Toxicology Program. Они установили, что излучение телефонаотрицательно действует на мозг, сердце и печень животного, провоцируя рост злокачественныхопухолей.Первые исследования группы ученых подверглось критике состороны коллег. Однако исследователи провели еще одну серию экспериментов. Насей раз грызуны жили в клетке, имитирующей воздействие антенн мобильноготелефона. Одна группа животных начинала подвергаться воздействию излучения ещев утробе матери, другая отправлялась в клетку в зрелом возрасте.Вывод ученых таков: облучение грызунов радиоволнами частотой900 и 1900 мегагерц "обладает канцерогенной активностью". Уоблучаемых мышей появилось гораздо больше опухолей, чем было у контрольнойгруппы. В то же время обнаружился парадоксальный эффект – они жили дольше своих"коллег", укрытых от радиоволн.Напомним, недавно российские ученые пришли к выводу, что излучение мобильных телефоновне представляет никакой опасности. По словам члена правления Российского общества клинической онкологии Николая Жукова,об этом свидетельствуют результаты работ, проведенных в Западной Европе и США. Исследования не показали ничего, что свидетельствовало бы об увеличении риска развития онкологических заболеваний.Однако такое заключение не означает, что гаджеты абсолютно безвредны. Их использование ведет к гиподинамии и мышечной гипотрофии.