Армена Джигарханяна выписали из больницы. Известный российский актер еще не до конца поправился, однако долечиваться будет дома.

Армена Джигарханяна выписали из больницы. Известныйроссийский актер еще не до конца поправился, однако долечиваться будет дома.Работать Джигарханяну медики не разрешили. Актеру предписан строгийпостельный режим. Если Армен Борисович прислушается к рекомендациям врачей, точерез неделю сможет вернуться в театр."Он уже выписался, но еще до конца не поправился.Состояние еще требует долечиться. Там была нехорошая ситуация, но врачи быстросреагировали. Практически постоянно следят. Сейчас уже нормально, сейчас он вхорошем настроении", – приводит слова друга артиста, Артура Согомоняна,телеканал "360".Армена Джигарханяна госпитализировали две недели назад. Втеатре поясняли, что актер и режиссер проходит санаторное лечение, чувствуетсебя хорошо. При том, что это была уже пятая госпитализация за 2018 год.Позже стало известно, что актер все же остался в санатории. "АрменБорисович собирался выписываться, но врачи порекомендовали остаться ещепримерно на неделю в санатории", – сказал его друг Согомонян.Напомним, на днях в Московском драматическом театре подруководством Армена Джигарханяна состоялась большая премьера –"Мольер" в постановке Сергея Виноградова. Однако худрука в этотважный день на месте не оказалось.Как писали Дни.Ру, на анонсирующую премьерный показпресс-конференцию Джигарханян не пришел. Журналисты его потеряли: табличка сименем на столе была, а человека не было.