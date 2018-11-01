Незваный гость заставил понервничать Наташу Королеву. Супругу певицы Сергею Глушко пришлось отважно выгонять заблудившегося визитера.

Незваный гость заставил понервничать Наташу Королеву. Супругу певицы Сергею Глушко пришлось отважно выгонять заблудившегося визитера.Королева рассказала в своем микроблоге, что в ее квартиру, расположенную на станции метро "Университет" в столице, залетела летучая мышь. Артистка отметила, что уже 10 лет живет в этом доме, но такое с ней происходит впервые.Примечательно, что животное посетило звезду сразу после празднования Дня всех святых. Артистка отметила, что мышка заблудилась, так как бурно отмечала Хеллоуин. "Дорогу попутала, ну а мы конечно мягко сказать от страха и неожиданности обос...шись усе!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – отметила Королева.Отважному Сергею Глушко удалось поймать и выпроводить незваного гостя на улицу. При отлове животного никто не пострадал.Многие фолловеры отметили в комментариях, что к Наталье залетела не мышь вовсе, а летучая лиса. Животное безобидное, однако его внешний вид может напугать. Знающие комментаторы отметили, что такие экземпляры в Москве не водятся, поэтому, скорее всего, зверек сбежал от хозяина."Я же говорила что Наталка вампир. Ну не может простой человек так выглядить в такие года, в "25". 🎤", "Граф Дракула", "Летучая лиса, обычно такие водятся в теплых странах", "Точно, к вам бэтмен прилетел))) Эх вы, надо было гостеприимство оказать😄", "Да уж лучшей страшилки на хеллоуин и не придумаешь😅👍в общем праздник удался на славу😉😁", "Скорее всего у кого-то сбежала. Таких нет в Мск", – рассуждали интернет-обыватели.