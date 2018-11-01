Подвели итоги 2017-го и наметили перспективы. В Белом доме состоялось очередное заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при губернаторе Владимирской области. Впервые в нём председательствовал новый глава региона Владимир Сипягин. В заседании приняли участие представители профильных департаментов, муниципальных образований региона, городских и областных национальных общественных организаций, специалисты в области религии, политики, науки и культуры. В преддверии Дня народного единства они обсудили новые пути развития межнационального и межрелигиозного сотрудничества в регионе.

Подвели итоги 2017-го и наметили перспективы. В Белом доме состоялось очередное заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при губернаторе Владимирской области. Впервые в нём председательствовал новый глава региона Владимир Сипягин. В заседании приняли участие представители профильных департаментов, муниципальных образований региона, городских и областных национальных общественных организаций, специалисты в области религии, политики, науки и культуры. В преддверии Дня народного единства они обсудили новые пути развития межнационального и межрелигиозного сотрудничества в регионе. На территории нашей области проживают представители более 90 национальностей. В числе главных задач на ближайшую перспективу глава региона наметил усиление подготовки специалистов в области межнациональных и межрелигиозных отношений, которые эффективно могли бы работать на местах. Кроме того, Владимир Сипягин предложил муниципалитетам активнее развивать этнографический туризм региона, создавать местные культурные бренды, которые были бы интересны представителям разных национальностей.