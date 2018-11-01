Он заменил уволившегося Алексея Конышева

Он заменил уволившегося Алексея КонышеваПресс-служба Белого дома сообщает, что с сегодняшнего дня руководить промышленной и экономической деятельностью региона будет заместитель губернатора по бюджетной и налоговой политике Вячеслав Кузин. Он заменил уволившегося Алексея Конышева согласно постановлению губернатора о распределении обязанностей.По словам руководителя пресс-службы Ольги Петровой, наиболее вероятного претендента на эту должность уже определили. Она рассказала нашим коллегам, что глава региона рассматривает кандидатуру, она находится на стадии согласования. Возможно, мы о ней узнаем уже на следующей неделе.