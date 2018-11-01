Россия ввела санкции против Украины в том числе с прицелом на очередные выборы главы государства, которые состоятся в Незалежной весной следующего года, уверены эксперты. По их мнению, Москва таким образом подыгрывает противникам нынешнего лидера, который, судя по социологическим опросам, имеет все шансы покинуть президентское кресло через полгода.

Россия ввела санкции против Украины в том числе с прицелом на очередные выборы главы государства, которые состоятся в Незалежнойвесной следующего года, уверены эксперты. По их мнению, Москва таким образомподыгрывает противникам нынешнего лидера, который, судя посоциологическим опросам, имеет все шансы покинуть президентское кресло через полгода.Рейтинги Петра Порошенко продолжают бить антирекорды. Так, в ходе недавнего опроса на телеканале NewsOne выяснилось, что переизбрания лидера Незалежной не желают 95% опрошенных.Москва,вероятно, уже потеряла надежду на нормализацию отношений двух стран принынешнем украинском руководстве, поэтому пытается сделать ставку надругих политиков, с которыми есть шанс договориться. Видимо, Порошенко,который последнее время выглядит , прекраснопонимает, что через полгода его карета превратится в тыкву.По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько,Москва может присматриваться к лидеру партии "Батькивщина" ЮлииТимошенко. В отличие от украинского лидера, она попала в санкционныйсписок. Однако эксперт уверен, что это может быть на руку "оранжевойпринцессе"."Теперьона всегда может апеллировать к тому, что "агрессор" ввел против неесанкции, а действующий президент их не получил, потому что у него естьзавод в Липецке (видимо, имеется в виду кондитерская фабрика компании Порошенко Roshen.– Здесь и далее прим. ред.). Таким образом, это может быть осторожная поддержкаТимошенко в ее президентских амбициях", – сказал аналитик в беседе скорреспондентом "Дни.ру".Сам санкционный список, отметил Безпалько,является обычным набором ограничений, который наверняка приведет кизъятию или замораживанию банковских счетов его фигурантов,ограничений на операции с собственностью. "Но для меня очевидно, чтосанкции запоздали, вводить их нужно было еще в 2014 году", – полагаетэксперт.Вместе с тем Безпалькоотметил, что личные данные фигурантов санкционного списка Москваразглашать не стала. "В отличие от украинского сайта "Миротворец",который разглашением личных данных навел убийц на место, где живет ОлесьБузина (писатель и журналист, убитый в 2015 году)", – констатировал аналитик.С тем, что Кремль так или иначе пытается оказать влияние на политическую конфигурацию в Незалежной в преддверии выборов, согласен и директор Центра политологических исследований Павел Салин.По его мнению, украинским элитам демонстрируется, что, несмотря на ихдекларируемые попытки порвать с Россией, реальные интересы в нашейстране у них все-таки остаются."Теперьнужно смотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Здесь уместновспомнить западные санкции против России. Сначала они были введены какперсональные санкции, а потом в СМИ начала появляться информация овозникновении некоторых проблем у фигурантов. Посмотрим, какие сообщениямы услышим о тех, кто попал в список российских санкций противУкраины", – рассказал "Дни.ру" Салин.Чтокасается присутствия в санкционном списке сына Порошенко Алексея, тоэто может говорить о сохранении у украинского лидера определенныхинтересов в России, полагает аналитик. В таком случае Москва хочетповлиять на лидера Незалежной опосредованно – в данном случае через его ближайшего родственника, сказал политолог.Напомним,на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ овведении санкций против украинских физических и юридических лиц. Вчетверг, 1 ноября, правительство опубликовало список тех, на кого распространяются ограничительные меры.Фигурантамиперечня стали 322 физических лица и 68 юридических. Среди первых -представители политической и бизнес-элиты страны. Так, в списке оказались генеральный прокурор Юрий Луценко, лидер "Батькивщины" ЮлияТимошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Президента Украины в перечне нет, зато присутствует его сын Алексей.Ограничениядля физлиц подразумевают блокировку активов и запрет на вывоз капитала из России. Что касается компаний, тоим может быть запрещена поставка продукции в Россию, что может привести кмиллиардным убыткам для украинских предприятий.