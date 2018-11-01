Депутаты Национального собрания Армении на заседании 1 ноября не избрали единственного кандидата Никола Пашиняна в должности премьер-министра республики во второй раз, в результате чего парламент по закону распущен.

Депутаты Национального собрания Армении на заседании 1 ноября не избрали единственного кандидата Никола Пашиняна в должности премьер-министра республики во второй раз, в результате чего парламент по закону распущен.Как передает "Интерфакс", никто из парламентариев не голосовал ни за, ни против кандидатуры Пашиняна, 13 человек воздержались.Согласно Конституции Армении, двукратное не избрание на пост премьер-министра одной и той же кандидатуры автоматически влечет за собой роспуск парламента и проведение внеочередных выборов в Национальное собрание. Они должны пройти не ранее, чем через 30 дней и не позднее 45 дней после роспуска законодательного органа власти.16 октября Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных выборов. 24 октября кандидатура Пашиняна, являющаяся единственной, не была одобрена депутатами Национального собрания.