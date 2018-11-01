Глава Русской православной церкви рассказал, в чем состоит главная ошибка Нового времени. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что это отказ от традиционных ценностей. Он привел к мировому кризису и катаклизмам в международных отношениях.

Глава Русской православной церкви рассказал, в чем состоит главная ошибка Нового времени. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что это отказ от традиционных ценностей. Он привел к мировому кризису и катаклизмам в международных отношениях.По мнению Патриарха Кирилла, ошибка состоит в отказе от традиции, то есть системы передачи ценностей от поколения к поколению, формирующей цивилизационный код народов с его культурными, духовными и религиозными парадигмами, опирающимися на Богом данные, а потому и сопровождающие человечество на протяжении всей истории неизменные нравственные ценности. По словам Патриарха Кирилла, Церковь не претендует на то, чтобы предложить некий единственно правильный выход, но она напоминает о главной ошибке.Выступая в Кремле на XXII Всемирном русском народном соборе, Патриарх обратил внимание на влияние нравственного кризиса на происходящее в мире."В советские годы был такой многотомный труд "История СССР с древнейших времен до наших дней", — обратился к залу Патриарх Кирилл во время прямой трансляции с собора на телеканале "Россия 24". — Точно так же и идеологизированная гуманитарная наука сегодня пытается найти оправдание нынешнего мирового порядка задним числом: создает миф о "рельсах истории", которые неминуемо ведут нас в глобальное общество западного образца".Всемирный русский народный собор отмечает 25-летие. В его заседании принимает участие президент России Владимир Путин. Последний раз он приезжал на собор в 2001 году.В 2005 году Всемирный русский народный собор получил специальный консультативный статус при ООН.В Собор входят лидеры всех традиционных религий, деятели науки и культуры, представители всех ветвей власти, региональные чиновники и общественники.