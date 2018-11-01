Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа

Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом черепаНа днях водитель внедорожника сбил пешехода и врезался в здание Торговых рядов на Большой Московской. Происшествие случилось утром 30 октября.И вот стало известно, что пострадавший скончался в реанимации. Об этом рассказали «» со ссылкой на региональное ГИБДД.Напомним, 27-летний молодой человек не справился с управлением автомобиля Mitsubishi. Пострадавшему пешеходу было 53 года. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа. Мужчина умер через 2 часа после происшествия.